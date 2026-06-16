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Австралия проведет учения Pitch Black с участием военных из 19 стран

Маневры пройдут с 20 июля по 7 августа, сообщили в министерстве обороны страны.

СИДНЕЙ, 16 июня. /ТАСС/. Австралия проведет международные военно-воздушные учения Pitch Black 2026 с участием военнослужащих из 19 государств в северной части континента, в них будет задействовано более 100 самолетов. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Учения пройдут с 20 июля по 7 августа. В них примут участие военные из Брунея, Великобритании, Индии, Индонезии, Испании, Канады, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинеи, Республики Корея, Сингапура, США, Таиланда, Фиджи, Филиппин, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, Pitch Black являются крупнейшими международными учениями Королевских военно-воздушных сил Австралии. В ходе маневров участники будут отрабатывать действия в условиях, максимально приближенных к боевым, на одном из крупнейших в мире военных полигонов.

Представитель Королевских ВВС Австралии Мэтт Маккормак заявил, что совместная подготовка позволит «повысить уровень взаимодействия между союзниками и партнерами Австралии». «Учения Pitch Black 2026 имеют важное значение для готовности и коллективной безопасности как Австралии, так и всего региона. Совместная подготовка в сложных сценариях повышает нашу способность действовать вместе и демонстрирует приверженность поддержанию региональной стабильности и безопасности», — сказал он.

В рамках программы учений в Дарвине также пройдут открытые мероприятия для жителей Северной территории, включая показательные полеты военной авиации и день открытых дверей на базе Королевских ВВС Австралии.

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