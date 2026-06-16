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Фейковые аккаунты партии «Адилет» выявлены в соцсетях

Распространение ложной информации влечет ответственность, предупредили партийцы.

Источник: Freepik

АСТАНА, 16 июн — Sputnik. Партия «Адилет» опубликовала официальное заявление.

В социальных сетях выявлены фейковые аккаунты и страницы, незаконно использующие наименование партии и выдающие себя за ее официальные представительства.

«Через данные ресурсы распространяется ложная информация о выдаче партийных билетов, регистрации членов партии и деятельности партии в целом. Официально заявляем: указанные аккаунты не имеют никакого отношения к партии “Әділет”. Любая распространяемая через них информация является недостоверной», — говорится в сообщении.

Также «Адилет» предупреждает, что незаконное использование наименования и символики партии, а также распространение ложной информации и введение граждан в заблуждение влекут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

«Материалы по выявленным фактам переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Просим граждан не передавать персональные данные неизвестным лицам и пользоваться только официальными каналами коммуникации партии “Әділет”», — говорится в заявлении.

Партия «Әділет» («Адилет») — новая политическая сила Казахстана, зарегистрированная 1 июня 2026 года. В июне 2026 года к ней официально присоединилась крупнейшая правящая партия страны AMANAT.