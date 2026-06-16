Фейковые аккаунты партии «Адилет» выявлены в соцсетях

«Материалы по выявленным фактам переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Просим граждан не передавать персональные данные неизвестным лицам и пользоваться только официальными каналами коммуникации партии “Әділет”», — говорится в заявлении.