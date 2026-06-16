Трамп пообещал сосредоточиться на Украине после завершения войны с Ираном

Дональд Трамп также упомянул, что недавно созванивался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Я думаю, может, мы сможем что-то сделать. Я думаю, они оба открыты к этому (к решению конфликта.— “Ъ”)», — добавил он.