Депутат Ивлев сравнил внесение участников СВО в черный список ЕС с апартеидом

«Несмотря на то, что сегрегация людей, к которой призывает Кая Каллас, исторически была давно осуждена и юридически отменена еще в 60-х годах прошлого века, в сознании политических деятелей Евросоюза первой четверти 21-го века жива дискриминация и принудительное разделение людей. Создание черного списка российских участников СВО — это нарушение базовых прав человека, это репрессии и насилие, соразмерные апартеиду и расизму», — считает Ивлев.