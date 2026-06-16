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Депутат Ивлев сравнил внесение участников СВО в черный список ЕС с апартеидом

Парламентарий заявил, что в сознании политических деятелей Евросоюза первой четверти 21-го века жива дискриминация и принудительное разделение людей.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Инициатива Еврокомиссии о запрете въезда в страны Евросоюза российским участникам специальной военной операции на Украине сопоставима с политикой апартеида. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников СВО, чтобы запретить им въезд на территорию ЕС. Об инициативе заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас, добавив, что ЕС имеет разведданные о лицах, которые участвовали в спецоперации.

«Несмотря на то, что сегрегация людей, к которой призывает Кая Каллас, исторически была давно осуждена и юридически отменена еще в 60-х годах прошлого века, в сознании политических деятелей Евросоюза первой четверти 21-го века жива дискриминация и принудительное разделение людей. Создание черного списка российских участников СВО — это нарушение базовых прав человека, это репрессии и насилие, соразмерные апартеиду и расизму», — считает Ивлев.

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