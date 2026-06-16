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В Конаевском гарнизоне новобранцы приняли Военную присягу

В войсковой части 62064 Конаевского гарнизона состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги молодым пополнением.

Источник: Деловой Казахстан

Более 40 военнослужащих срочной службы, призванных из Алматы, поклялись достойно исполнять воинский долг, быть верными Родине и народу Казахстана, передает DKNews.kz.

Разделить этот важный день с новобранцами прибыли ветераны Вооруженных сил, а также родные и близкие военнослужащих.

Один из самых важных дней для солдата.

Торжественная церемония прошла на строевом плацу части с соблюдением всех воинских традиций и ритуалов.

С напутственным словом к молодому пополнению обратился командир войсковой части полковник Асан Лебаев.

«Принятие Военной присяги является одним из самых важных событий в жизни каждого военнослужащего. Сегодня вы дали клятву на верность Родине и взяли на себя высокую ответственность по защите ее независимости и территориальной целостности. Уверен, что вы достойно пройдете службу, проявите дисциплину, мужество и верность воинскому долгу», — отметил командир части.

Новобранцы завершили курс молодого бойца.

К моменту принятия присяги военнослужащие успешно завершили курс молодого бойца.

За время подготовки они:

изучили требования общевоинских уставов; освоили тактико-технические характеристики вооружения; прошли строевую подготовку; получили навыки огневой подготовки; улучшили физическую подготовку.

Полученные знания и навыки станут основой для дальнейшего прохождения службы.

Родителям показали условия службы.

От имени родителей выступили родственники военнослужащих, которые поблагодарили командование части за внимание к вопросам воспитания и подготовки молодых защитников Отечества.

После официальной части для гостей организовали ознакомительную программу.

Родные и близкие смогли:

посетить учебные классы; ознакомиться с казармами; побывать в столовой; узнать об организации учебного процесса; задать интересующие вопросы командованию части.

Кроме того, гостям предоставили контактные данные должностных лиц для поддержания обратной связи.

Показательные выступления и первое увольнение.

Торжественная церемония завершилась прохождением личного состава по строевому плацу.

Также военнослужащие продемонстрировали элементы рукопашного боя и строевые приемы с оружием и без оружия.

После завершения мероприятия солдаты, принявшие Военную присягу, отправились в свое первое увольнение.

Что это значит.

Принятие Военной присяги является важнейшим этапом службы каждого военнослужащего. Именно с этого момента новобранец официально берет на себя ответственность за выполнение воинского долга и защиту интересов государства.

Подобные церемонии также помогают укреплять связь между армией и обществом, позволяя родителям увидеть условия службы своих детей и познакомиться с повседневной жизнью воинской части.

Начальник пресс-службы Конаевского гарнизона капитан Канат Усабаев.