В Конаевском гарнизоне новобранцы приняли Военную присягу

«Принятие Военной присяги является одним из самых важных событий в жизни каждого военнослужащего. Сегодня вы дали клятву на верность Родине и взяли на себя высокую ответственность по защите ее независимости и территориальной целостности. Уверен, что вы достойно пройдете службу, проявите дисциплину, мужество и верность воинскому долгу», — отметил командир части.