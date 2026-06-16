Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин заявил, что ВС РФ могут освободить Константиновку в ДНР за несколько дней. По его словам, противник уже осознаёт обречённость своего положения, что подтверждается массовым дезертирством бойцов ВСУ. Он добавил, что существенная часть города уже занята российскими подразделениями, включая территории, обеспечивающие контроль над подъездными путями.