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Экс-командующий ВМС Британии назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом

Экс-командующий ВМС Британии Шарп назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом.

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Захват танкера Smyrtos — не более чем глубоко циничный шаг, необходимый, чтобы укрепить позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил бывший командующий ВМС страны Том Шарп.

Утром 14 июня Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

«Это глубоко циничный ход, чтобы придать нашей обороне и Стармеру надежный вид», — цитирует бывшего высокопоставленного военного газета Daily Express.

Газета напоминает, что прошлая неделя была для Стармера особенно тяжелой, потому что министр обороны Великобритании Джон Хили и замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс ушли в отставку на фоне углубляющегося провала в финансировании для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.

Как утверждает британское МО, задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского и международного права. По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода танкера была Усть-Луга.

Ранее посольство России в Лондоне сообщило РИА Новости, что граждан России на борту задержанного Великобританией танкера Smyrtos нет. В РФ ранее называли подобные действия Запада «пиратством XXI века».

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