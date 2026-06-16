Сенатор Шейкин: мошенники могут записать разговор для создания дипфейка

«Если во время звонка просят, к примеру, несколько раз повторить нетипичную фразу, назвать код или совершить сомнительное действие в сторонних сервисах или приложениях, разговор нужно сразу прекращать. После этого стоит самостоятельно по официальному номеру перезвонить в банк, ведомство или организацию, “представителем” которой представлялся адресант. Голос может стать инструментом обмана, но потеря денег чаще всего случается, когда человек под давлением сам совершает выгодное для мошенников действие», — заключил он.