Сенатор Шейкин: мошенники могут записать разговор для создания дипфейка

Само по себе слово «да» и короткая запись ответа по телефону обычно не позволяют мошенникам украсть деньги, оформить кредит или получить доступ к банковскому счёту. Современные банковские и биометрические системы не работают по принципу «услышали голос — подтвердили операцию».
Об этом рассказал в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.
«Для таких действий используются дополнительные проверки: коды, уведомления о подтверждении операции, авторизация в приложении, проверка устройства и другие защитные механизмы. Но это не значит, что мошенники никак не смогут воспользоваться записью голоса. Реальный риск в другом: мошенники могут применить её в рамках социальной инженерии», — предупредил сенатор.
Например, для создания голосового дипфейка, чтобы позвонить родственникам, коллегам или руководителю от имени человека и попросить срочно перевести деньги, передать данные или выполнить какое-либо действие, подчеркнул парламентарий.
«Кроме того, запись голоса часто используется не для технического взлома, а для психологического давления. Человека могут напугать тем, что его голос якобы уже применили для оформления доверенности, входа в ключевые сервисы или кражи биометрии. На этом фоне жертву начинают торопить, убеждать “срочно перевести деньги на безопасный счёт”, установить приложение с вирусом или назвать код из смс», — отметил собеседник RT.
Поэтому главный риск не в самом произнесённом слове, а в дальнейших действиях, к которым человека подталкивают, заявил Шейкин.
«Если во время звонка просят, к примеру, несколько раз повторить нетипичную фразу, назвать код или совершить сомнительное действие в сторонних сервисах или приложениях, разговор нужно сразу прекращать. После этого стоит самостоятельно по официальному номеру перезвонить в банк, ведомство или организацию, “представителем” которой представлялся адресант. Голос может стать инструментом обмана, но потеря денег чаще всего случается, когда человек под давлением сам совершает выгодное для мошенников действие», — заключил он.
Ранее россиян предупредили, что подозрительные сим-карты на «Госуслугах» требуют проверки.