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Академик РАН Глыбочко: профилактика и ЗОЖ в молодости продлят жизнь до 120 лет

Грамотная профилактика, регулярный мониторинг показателей здоровья и ЗОЖ могут увеличить продолжительность жизни до 120 лет. Об этом заявил ректор Сеченовского университета академик РАН Пётр Глыбочко.

Грамотная профилактика, регулярный мониторинг показателей здоровья и ЗОЖ могут увеличить продолжительность жизни до 120 лет. Об этом заявил ректор Сеченовского университета академик РАН Пётр Глыбочко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что медицина является лишь инструментом, и ответственность за своё здоровье должен нести сам человек.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет…» — подчеркнул Глыбочко.

Ранее профессор Алексей Москалёв рекомендовал осознанно управлять стрессом и регулярно двигаться для повышения шансов на долгую здоровую жизнь.