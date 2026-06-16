Академик РАН Глыбочко: профилактика и ЗОЖ в молодости продлят жизнь до 120 лет

Грамотная профилактика, регулярный мониторинг показателей здоровья и ЗОЖ могут увеличить продолжительность жизни до 120 лет. Об этом заявил ректор Сеченовского университета академик РАН Пётр Глыбочко.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что медицина является лишь инструментом, и ответственность за своё здоровье должен нести сам человек.
«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет…» — подчеркнул Глыбочко.
Ранее профессор Алексей Москалёв рекомендовал осознанно управлять стрессом и регулярно двигаться для повышения шансов на долгую здоровую жизнь.