Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суда с магнитными минами регулярно заходят в российские порты

Страны Запада готовятся не только к блокаде Балтийского и Черного морей, но и рассматривают сценарии превентивных ударов по морским базам России.

Страны Запада готовятся не только к блокаде Балтийского и Черного морей, но и рассматривают сценарии превентивных ударов по морским базам России. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, поступающая информация указывает на проработку подобных сценариев. В связи с этим, отметил Патрушев, особое значение приобретают своевременное рассредоточение сил флота, поддержание боевой готовности и способность противодействовать различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

Глава Морской коллегии также заявил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда, на днищах которых обнаруживают магнитные мины. По его словам, такие устройства выявляют и обезвреживают. При этом Патрушев отметил, что существуют подозрения о возможной установке мин в европейских портах.

Говоря о дальнейших действиях, он подчеркнул необходимость активной стратегии на море. По его мнению, Военно-морской флот России должен за счет подготовки и решительности перехватывать инициативу и навязывать свою волю оппонентам у их берегов.

В этом контексте Патрушев напомнил слова адмирала Федора Ушакова о том, что близкое расстояние до противника является лучшей тактикой. По его мнению, России важно самостоятельно действовать в непосредственной близости от вероятного противника, а не ждать появления его сил у собственных морских рубежей.

Читайте также: Поддубный прокомментировал удары ВКС России по целям ВСУ в ДНР.

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше