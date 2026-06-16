Суда с магнитными минами регулярно заходят в российские порты

Глава Морской коллегии также заявил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда, на днищах которых обнаруживают магнитные мины. По его словам, такие устройства выявляют и обезвреживают. При этом Патрушев отметил, что существуют подозрения о возможной установке мин в европейских портах.