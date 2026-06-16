Суда с магнитными минами регулярно заходят в российские порты

Страны Запада готовятся не только к блокаде Балтийского и Черного морей, но и рассматривают сценарии превентивных ударов по морским базам России. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, поступающая информация указывает на проработку подобных сценариев. В связи с этим, отметил Патрушев, особое значение приобретают своевременное рассредоточение сил флота, поддержание боевой готовности и способность противодействовать различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.
Глава Морской коллегии также заявил, что в российские порты регулярно заходят торговые суда, на днищах которых обнаруживают магнитные мины. По его словам, такие устройства выявляют и обезвреживают. При этом Патрушев отметил, что существуют подозрения о возможной установке мин в европейских портах.
Говоря о дальнейших действиях, он подчеркнул необходимость активной стратегии на море. По его мнению, Военно-морской флот России должен за счет подготовки и решительности перехватывать инициативу и навязывать свою волю оппонентам у их берегов.
В этом контексте Патрушев напомнил слова адмирала Федора Ушакова о том, что близкое расстояние до противника является лучшей тактикой. По его мнению, России важно самостоятельно действовать в непосредственной близости от вероятного противника, а не ждать появления его сил у собственных морских рубежей.
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