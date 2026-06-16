Украинские СМИ могли рассекретить цех сборки БПЛА на киностудии Довженко

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинские СМИ, а также киностудия имени Довженко, рассказывая о массированном ударе ВС РФ, могли случайно подтвердить, что там действительно находился цех по сборке беспилотников.
В понедельник Минобороны РФ сообщило о массированном ударе, в ходе которого в том числе был поражен цех по производству и подготовке к применению БПЛА большой и средней дальности «на территории киностудии имени А. П. Довженко».
Российские и украинские СМИ и каналы обратили внимание на фотографии, опубликованные в Telegram украинским изданием NV после удара: на одном из снимков увидели, предположительно, профиль десятка крыльев для дронов FP-2.
Пост NV с фотографиями был опубликован в 14.25, однако уже через 4 часа его удалили.
Аналогичные предметы, похожие на крылья к БПЛА, можно увидеть с другого ракурса в видео, опубликованном в аккаунте самой киностудии в соцсети Facebook*. В комментариях к видео пользователи также предположили, что в кадр могли попасть крылья украинских беспилотников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.