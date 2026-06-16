Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх летевших на Москву БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотника, которые летели в направлении Москвы.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что на месте падения обломков дронов уже находятся специалисты экстренных служб.
Ранее мэр столицы проинформировал об уничтожении двух летевших на Москву украинских беспилотников.
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