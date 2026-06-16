Стармер анонсировал новые санкции Британии против танкеров с российским СПГ

19 мая Великобритания также опубликовала поправки к санкционному режиму против России. Изменения включали ограничения на морскую перевозку российского СПГ, новые меры в отношении нефтепродуктов, произведенных из российской нефти за пределами России, а также дополнительные ограничения в судоходном секторе. Запреты на морскую перевозку российского СПГ распространяются как на маршруты из России в третьи страны, так и на перевозки между третьими странами.