В Госдуме связали сообщения о Киево-Печерской лавре с попыткой повлиять на Запад

Глава киевского режима использует ситуацию вокруг пожара в Киево-Печерской лавре для информационного эффекта и формирования образа России как стороны, наносящей удары по историческим объектам. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.