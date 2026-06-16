Модернизированный французский танк получил новую защиту от беспилотников

Французская армия представила модернизированный танк Leclerc XLR, оснащенный решетчатой конструкцией для защиты от беспилотников. Об этом сообщает Defense News.
Новая система прикрывает верхнюю часть башни боевой машины. Издание отмечает, что подобные конструкции ранее появились на российской бронетехнике и применяются для повышения защиты от атак дронов.
Прототип защитного экрана разработал технический отдел французской армии. В настоящее время серийное производство изделия ведет компания KNDS France, а первые комплекты уже начали поступать в танковые подразделения.
Обновление Leclerc проходит в рамках программы Scorpion. Помимо новой защиты, танк получил модернизированное электронное оборудование, дополнительное бронирование и дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом.
Leclerc XLR рассматривается как промежуточный этап развития платформы до появления нового танка следующего поколения, который во Франции рассчитывают получить к 2045 году.
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