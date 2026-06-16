Тем временем, Евросоюз и Соединённые Штаты обеспокоены падением авторитета премьер-министра Кира Стармера. Их волнует, что будет с международными отношениями, если к власти придёт его преемник Энди Бернхэм. Стармер был солидарен с Украиной и у него сложились хорошие отношения с Владимиром Зеленским. Новому же лидеру, возможно, понадобится время, чтобы наладить контакты с Киевом.