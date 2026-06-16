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Британия выделит Украине $280 млн на поставки обогащённого урана для АЭС

Великобритания направит 210 млн фунтов стерлингов (более $280 млн) на обеспечение работы украинских атомных электростанций в течение ближайших двух лет посредством доставки обогащённого урана. Финансирование будет проходить через государственное агентство UK Export Finance, сообщает канцелярия британского премьера.

Источник: Life.ru

«В течение следующих двух лет Великобритания будет обеспечивать работу украинских АЭС благодаря поддержке в размере 210 млн фунтов стерлингов, предоставленной компанией UK Export Finance, что позволит британской компании Urenco поставлять обогащённый уран украинскому производителю атомной энергии “Энергоатом”, — говорится в заявлении.

В канцелярии уточнили, что договорённость была достигнута в ходе встречи премьер-министра Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, состоявшейся в начале июня в Лондоне. Речь идёт о развитии уже действующего долгосрочного контракта между Urenco и «Энергоатомом», заключённого в 2023 году. Тогда стороны согласовали поставки обогащённого урана до 2035 года.

Тем временем, Евросоюз и Соединённые Штаты обеспокоены падением авторитета премьер-министра Кира Стармера. Их волнует, что будет с международными отношениями, если к власти придёт его преемник Энди Бернхэм. Стармер был солидарен с Украиной и у него сложились хорошие отношения с Владимиром Зеленским. Новому же лидеру, возможно, понадобится время, чтобы наладить контакты с Киевом.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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