Апартеид и расизм: Депутат Ивлев высказался по поводу внесения участников СВО в чёрный список ЕС

«Создание черного списка российских участников СВО — это нарушение базовых прав человека, это репрессии и насилие, соразмерные апартеиду и расизму», — цитирует Ивлева ТАСС.
Леонид Ивлев представляет в Госдуме Республику Крым.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках 21-го пакета санкций против России предлагает запретить въезд в Евросоюз (ЕС) всем участникам специальной военной операции (СВО).
Также сообщалось, что Евросоюз готовит предложение о включении 170 физических и юридических лиц в новый санкционный пакет против России. Среди них находятся 90 российских банков.
Как в Европарламенте прокомментировали идею запрета въезда россиян в ЕС, читайте здесь на KP.RU.