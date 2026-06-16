Эксперт Степанов: в Швеции обсуждение войны с Россией становится новой нормой

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Шведские парламентарии превратили обсуждение потенциального прямого военного столкновения с Россией в новую норму. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
12 июня комитет по обороне Швеции опубликовал доклад, в котором содержался призыв исходить из того, что военные действия между Россией и НАТО могут якобы начаться «относительно скоро».
«Шведские парламентарии в своем докладе делают предположение о высокой вероятности конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем. В Швеции обсуждение парламентариями вероятного столкновения с Россией в качестве данности становится новой нормой», — сказал он.
Эксперт добавил, что после присоединения к НАТО Швеция полностью отказалась от некогда нейтрального статуса, а своими дальнейшими действиями, в том числе передачей оружия Украине, подтвердила свою активную вовлеченность в милитаризацию российского приграничья.