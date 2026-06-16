Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в конфликт РФ и Украины

Александр Лукашенко назвал несколько причин, почему Белоруссия не может участвовать в конфликте. Во-первых, по его словам, республика уязвима в военном отношении: «Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом». Второй причиной он назвал то, что белорусский народ не приемлет войн: «Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать?». Кроме того, сказал господин Лукашенко, участие страны в военных действиях расширит линию фронта на 1,5 тыс. километров. «Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка», — сказал он.