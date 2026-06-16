Лукашенко ответил Зеленскому на угрозы пословицей

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — заявил он.
Лукашенко принес извинения, если его слова задели главу киевского режима. Он также допустил, что «не надо было так резко говорить об этом». При этом президент подчеркнул: «Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают».
Глава государства выразил мнение, что Зеленскому следует проявлять большую осторожность, «успокоиться» и не провоцировать его самого и народ Белоруссии.
Ранее, 21 мая, Зеленский заявил, что Белоруссия должна осознавать последствия якобы готовящихся агрессивных действий. По его словам, у Киева есть возможность для усиления и возможность нанести превентивный удар по республике.