Будут приниматься жесткие меры — глава Минторга о стихийных рынках в Казахстане

АСТАНА, 16 июн — Sputnik. В Минторговли и интеграции Казахстана озвучили результаты мониторинга торговых рынков.
Ведомство определило 63 ключевых рынка, которые оказывают наибольшее влияние на ценовую ситуацию в регионах. Только за последнее время охвачено 18 рынков, включая крупные рынки как «Алтын Орда» и «Барыс-4». По итогам проверок выявлено порядка 486 нарушений, по каждому из которых принимаются меры реагирования.
«Параллельно усиливается работа по наведению порядка в товаропроводящих цепочках. С начала года из них исключено 150 непродуктивных посредников. При этом проверки показывают, что проблемы носят системный характер: от контрафактной и немаркированной продукции до теневого оборота, нарушений кассовой дисциплины, неоформленных трудовых отношений и многократной субаренды торговых мест», — сообщил председатель Комитета торговли Ернур Жаутикбаев.
Для дальнейшего мониторинга и контрольных мероприятий отобрано 67 продовольственных рынков. На их территории осуществляют деятельность 16 640 субъектов торговли.
«Анализ показал, что 4 843 субъекта осуществляли розничную торговлю без регистрации контрольно-кассовых машин, а у 5 846 отсутствовали зарегистрированные POS-терминалы. Также выявлено 247 субъектов с признаками занижения доходов. В отношении них назначены дополнительные анализы и хронометражные обследования», — отметили в ведомстве.
К работе подключили и органы внутренних дел. По их данным, на рынках и прилегающих территориях выявлено 2 345 фактов стихийной торговли, 37 фактов незаконной торговли и 201 факт незаконного предпринимательства.
«С учетом факторов риска определены 63 продовольственных рынка, на которых фиксируются системные нарушения: от незаконной деятельности и теневой занятости до грубых нарушений санитарных и пожарных требований. Все эти объекты взяты на особый контроль. Мы провели всю необходимую профилактическую и разъяснительную работу. Все предупреждения даны. Дальше работать только в режиме разъяснений мы не будем, будут приниматься жесткие меры, вплоть до пересмотра формата работы этих рынков. Лица, работающие вне правового поля, не должны оставаться в торговой системе», — заявил глава ведомства Арман Шаккалиев.
Прошлись и по отдельным видам продукции. Так, несмотря на действующие ограничения, в ряде регионов выявляются факты реализации импортного куриного яйца без необходимых документов и маркировки.
«Всего из незаконного оборота изъято порядка 32,5 тыс. штук. Подчеркнута необходимость усиления межведомственной координации и обязательной видеофиксации уничтожения изъятой продукции», — сообщили в Минторговли и интеграции.