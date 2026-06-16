Будут приниматься жесткие меры — глава Минторга о стихийных рынках в Казахстане

«С учетом факторов риска определены 63 продовольственных рынка, на которых фиксируются системные нарушения: от незаконной деятельности и теневой занятости до грубых нарушений санитарных и пожарных требований. Все эти объекты взяты на особый контроль. Мы провели всю необходимую профилактическую и разъяснительную работу. Все предупреждения даны. Дальше работать только в режиме разъяснений мы не будем, будут приниматься жесткие меры, вплоть до пересмотра формата работы этих рынков. Лица, работающие вне правового поля, не должны оставаться в торговой системе», — заявил глава ведомства Арман Шаккалиев.