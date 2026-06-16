Кроме того, отметили силовики, подразделения 119-й отдельной бригады теробороны понесли существенные потери в районе села Майское. Также стало известно, что подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, переброшенные в конце мая в Сумскую область, укомплектованы мотивированными националистами. Часть из них принимает участие в боевых действиях, начиная с 2022 года.