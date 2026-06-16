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ТАСС: новые подразделения батальона «Скалы» ВСУ перебросили под Сумы

Источник агентства также сообщил, что 119-я бригада теробороны Украины понесла существенные потери в районе села Майское.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ВСУ перебросили на сумское направление часть подразделения 2-го батальона 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ «Скала». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Допросы военнопленных подтвердили переброску на данный участок фронта в Сумскую область части подразделений 2-го батальона 425-го ОШП», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, отметили силовики, подразделения 119-й отдельной бригады теробороны понесли существенные потери в районе села Майское. Также стало известно, что подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, переброшенные в конце мая в Сумскую область, укомплектованы мотивированными националистами. Часть из них принимает участие в боевых действиях, начиная с 2022 года.