МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ВСУ перебросили на сумское направление часть подразделения 2-го батальона 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ «Скала». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Допросы военнопленных подтвердили переброску на данный участок фронта в Сумскую область части подразделений 2-го батальона 425-го ОШП», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, отметили силовики, подразделения 119-й отдельной бригады теробороны понесли существенные потери в районе села Майское. Также стало известно, что подразделения 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, переброшенные в конце мая в Сумскую область, укомплектованы мотивированными националистами. Часть из них принимает участие в боевых действиях, начиная с 2022 года.