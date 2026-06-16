Балицкий объяснил, почему Украина обстреливает Энергодар

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Киевский режим хочет превратить Энергодар в непригодную для жизни зону, нанося удары по территории города и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил в интервью РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ установили «очередной рекорд» ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару за прошедшие выходные и праздничные дни. Станция трое суток провела без внешнего электроснабжения.
«Противник именно этого добивается, чтобы мы сделали серую зону, чтобы мы убрали оттуда всех: и работников, и работников социальной сферы, и жителей. И таким образом образовать серую зону, которая будет непригодна для жизни. Это их (ВСУ — ред.) задача», — сказал Балицкий.
Как подчеркнул губернатор, задача властей — предпринять все необходимые меры для сохранения и развития Энергодара и ЗАЭС. Жители города обеспечены всем необходимым для комфортного проживания в нынешней обстановке. подчеркнул Балицкий.