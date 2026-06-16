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Один из главных центров на пути к Краматорску зачистили от операторов БПЛА

РИА Новости: операторы БПЛА ВСУ в Константиновке полностью уничтожены.

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. Константиновку полностью зачистили от операторов беспилотников ВСУ, сообщили РИА Новости в группировке российских войск «Юг».

«До недавнего времени операторы БПЛА противника находились в Константиновке, но сейчас их работа там уже слишком затруднена. Туда нет постоянного подвоза. Их операторы либо уже уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям», — рассказал оператор батальона специального назначения с позывным Алтай.

По его словам, благодаря умелым действиям бойцов в городе не осталось целых антенн управления дронами ВСУ.

«Сейчас их операторы БПЛА вынуждены работать с более глубокого тыла, так как все ближние окрестности Константиновки зачищены нашими дронами. Чтобы найти сейчас вражеского оператора, надо шерстить все “зеленки” в окрестностях Алексеево-Дружковки», — добавил собеседник агентства.

В четверг Минобороны сообщило, что войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли на ее северо-восточные окраины. Также бои идут в юго-западных районах города и на территории Константиновского металлургического завода.

Населенный пункт расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

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