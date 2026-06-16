Утверждены цены на услуги по использованию веб-портала госзакупок

В примечании к документу говорится, что стоимость услуги определяется максимальной стоимостью заявки (от плановой суммы лотов, выбранных поставщиком для участия) или заключаемого договора (от плановой суммы договора). Ограничение действует для каждых заявки и договора отдельно, при этом количество подаваемых заявок и договоров в течение оплаченного периода не ограничено.