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Утверждены цены на услуги по использованию веб-портала госзакупок

Министр финансов приказом от 10 июня 2026 года утвердил цены на услуги по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок, реализуемые АО «Центр электронных финансов», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Стоимость услуги по использованию веб-портала государственных закупок составляет для пользователей с предельной суммой заявки:

до 1 миллиона тенге — 3 170 тенге; до 10 миллионов тенге — 31 695 тенге; до 100 миллионов тенге — 63 391 тенге; до 1 миллиарда тенге — 190 172 тенге; более 1 миллиарда тенге — 386 683 тенге.

В примечании к документу говорится, что стоимость услуги определяется максимальной стоимостью заявки (от плановой суммы лотов, выбранных поставщиком для участия) или заключаемого договора (от плановой суммы договора). Ограничение действует для каждых заявки и договора отдельно, при этом количество подаваемых заявок и договоров в течение оплаченного периода не ограничено.

Оплата услуги производится один раз в год, за двенадцать месяцев, исчисляемых с даты оплаты.

Цены указаны в тенге без налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие с 26 июня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.