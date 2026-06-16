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Средства ПВО уничтожили ещё девять летевших на Москву БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё девяти летевших на Москву беспилотников.

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё девяти летевших на Москву беспилотников.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после атаки беспилотников перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

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