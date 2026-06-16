Средства ПВО уничтожили ещё девять летевших на Москву БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку ещё девяти летевших на Москву беспилотников.
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае после атаки беспилотников перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
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