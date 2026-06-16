Трамп: США не будут выплачивать Ирану $300 млн

По словам источников газеты, к этому проекту уже проявляют интерес представители бизнеса из США, Европы и стран Азии, в частности Японии и Южной Кореи. Доступ к деньгам будет зависеть от соблюдения условий соглашения, заявлял вице-президент Джей Ди Вэнс.