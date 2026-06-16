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Трамп: США не будут выплачивать Ирану $300 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют выплачивать Ирану $300 млн. Сообщения об этом он назвал фейком, который распространяют демократы. О чем именно идет речь, господин Трамп не объяснил.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют выплачивать Ирану $300 млн. Сообщения об этом он назвал фейком, который распространяют демократы. О чем именно идет речь, господин Трамп не объяснил.

Вероятно, американский президент имел в виду материал Financial Times, которая написала о планах Белого дома создать фонд на $300 млрд для компаний, которые намерены инвестировать в Иран на его восстановление. Задача фонда — содействовать модернизации Ирана.

По словам источников газеты, к этому проекту уже проявляют интерес представители бизнеса из США, Европы и стран Азии, в частности Японии и Южной Кореи. Доступ к деньгам будет зависеть от соблюдения условий соглашения, заявлял вице-президент Джей Ди Вэнс.

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