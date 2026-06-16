Анна Акопян поедет в США в статусе первой леди Армении

Вокруг премьера Армении Никола Пашиняна полыхает новый скандал. И это не выборы. Экс-министр обороны страны Аршак Карапетян опубликовал документы о том, как Пашинян в молодости исполнял за деньги поручения Посольства США. Причём даже у дипломатов он вызывал презрение.