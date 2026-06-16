Командир Сват: группировка «Север» уничтожила более 20 пунктов БПЛА ВСУ в июне

БЕЛГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Расчеты беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ с начала июня. Уничтоженные дроны пытались атаковать объекты инфраструктуры белгородского приграничья, сообщил ТАСС командир подразделения группировки войск с позывным Сват.
«Расчеты ударных беспилотников типа FPV и типа “Молния-2” 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” ликвидировали более 20 пунктов управления БПЛА ВСУ, совершающих попытки террористических атак по инфраструктуре белгородского приграничья в первые 2 недели июня», — рассказал он.
Сват отметил, что огневое поражение по воздушным целям ВСУ наносится в тесном взаимодействии операторов-разведчиков и операторов-ударников.