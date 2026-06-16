Киев допустил встречу Путина с Зеленским на саммите G7 во Франции

В начале июня Зеленский предложил Путину начать прямой двусторонний диалог и провести переговоры на нейтральной площадке в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира. Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что это обращение не создает условий для переговоров и содержит «элементы хамства». Тогда же он сообщил, что пока не видит смысла встречаться с Зеленским.