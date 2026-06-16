Губернатор Томской области возглавил список «Единой России» на выборах в облдуму

ТОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Владимир Мазур возглавил список кандидатов от «Единой России» на выборы в областную думу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
«Члены президиума регионального политического совета “Единой России” единогласно утвердили первую пятерку кандидатов, которые будут представлять партию на выборах депутатов Законодательной думы Томской области, назначенных на сентябрь. Список возглавил секретарь томского регионального отделения партии, губернатор Томской области Владимир Мазур», — сказано в сообщении.
В первую пятерку вошли представители науки, государственной службы, местного самоуправления и участники боевых действий. Среди кандидатов — ректор ТУСУРа Виктор Рулевский, ветеран боевых действий и участник СВО председатель городской думы Сергей Сеченов, сенатор РФ Владимир Кравченко, а также руководитель регионального исполкома партии финалист президентского кадрового конкурса «Лидеры России. Политика» Наталья Опанасюк.
«Перед нами — сплоченная команда профессионалов. Это люди, которым доверяют жители региона. За время совместной работы они реализовали десятки значимых проектов, направленных на развитие Томской области. Каждый кандидат глубоко понимает местную повестку и выстраивает открытую коммуникацию с людьми — это особенно ценно», — подчеркнул Мазур.
Выборы в Госдуму и думу Томской области пройдут в сентябре 2026 года. На праймериз «Единой России» в Госдуму с двойным отрывом лидирует председатель набсовета РСО Михаил Киселев.