Депутат Аксёненко: Герои СССР имеют право на полную компенсацию расходов на ЖКХ

Герои СССР и России имеют право на полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что право на 100%-ную компенсацию также имеют полные кавалеры ордена Славы и ряд приравненных к ним категорий граждан.
Парламентарий добавил, что для большинства иных льготных категорий граждан действуют меры поддержки в виде субсидий и частичной компенсации расходов на ЖКХ.
Ранее юрист Константин Крохин сообщил о возможности запросить перерасчёт за ЖКУ при отсутствии дома более пяти дней.