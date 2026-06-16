Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Аксёненко: Герои СССР имеют право на полную компенсацию расходов на ЖКХ

Герои СССР и России имеют право на полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Герои СССР и России имеют право на полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что право на 100%-ную компенсацию также имеют полные кавалеры ордена Славы и ряд приравненных к ним категорий граждан.

Парламентарий добавил, что для большинства иных льготных категорий граждан действуют меры поддержки в виде субсидий и частичной компенсации расходов на ЖКХ.

Ранее юрист Константин Крохин сообщил о возможности запросить перерасчёт за ЖКУ при отсутствии дома более пяти дней.