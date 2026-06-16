Чубайс показал Ельцину два фото и запустил его «превращение»

Анатолий Чубайс во время предвыборной кампании 1996 года показал Борису Ельцину две фотографии, после чего у президента началось «превращение». Об этом «Ленте.ру» рассказал политолог Георгий Сатаров, работавший помощником Ельцина в 1994—1997 годах.
По словам Сатарова, эпизод произошел во время смены руководства предвыборного штаба. Олег Сосковец покидал свой пост, а его место занимал первый помощник президента Виктор Илюшин. На последнем заседании с участием Сосковца штабу представили итоги поездок Ельцина по регионам. Эти поездки, как выяснилось, не добавили президенту популярности.
После этого слово получил Чубайс. Он передал Ельцину две фотографии. На снимке 1996 года президент стоял внутри оцепления Службы безопасности президента, а люди смотрели на него из-за спин охраны. На кадре 1991 года Ельцин шел в окружении людей, а охранники, по словам Сатарова, лишь пытались за ним поспеть.
Сатаров рассказал, что после просмотра снимков Ельцин распорядился изменить формат встреч с гражданами. Начальнику Службы безопасности президента Александру Коржакову было поручено сделать так, чтобы общение с людьми напоминало кампанию 1991 года и проходило без плотного оцепления.
В феврале 1996 года Чубайс создал фонд «Гражданское общество». На его базе в штабе Ельцина появилась аналитическая группа, занимавшаяся предвыборной кампанией. После победы Ельцина Чубайс возглавил Администрацию президента и руководил ей до марта 1997 года.
Выборы президента России 1996 года стали единственными в новейшей истории страны, где победитель определился во втором туре. Первый тур прошел 16 июня, тогда ни один из 11 кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Во второй тур, состоявшийся 3 июля, вышли Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его итогам Ельцин сохранил пост президента и оставался на нем до 1999 года.
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