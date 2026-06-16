Чубайс показал Ельцину два фото и запустил его «превращение»

Выборы президента России 1996 года стали единственными в новейшей истории страны, где победитель определился во втором туре. Первый тур прошел 16 июня, тогда ни один из 11 кандидатов не набрал более 50 процентов голосов. Во второй тур, состоявшийся 3 июля, вышли Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его итогам Ельцин сохранил пост президента и оставался на нем до 1999 года.