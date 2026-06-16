Состав комитета Госсобрания Башкирии пополнился 11-м депутатом

Соответствующее постановление подписал и. о. председателя республиканского парламента Илшат Тажитдинов.
Из документа следует, что состав комитета теперь состоит из 11 депутатов.
Постоянный комитет занимается разработкой и предварительным рассмотрением проектов законов республики, подготовкой заключений по ним, контролем за исполнением законов, участием в парламентских расследованиях и анализом реализации законодательства.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе назначат выборы депутатов городского совета шестого созыва.