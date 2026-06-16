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Состав комитета Госсобрания Башкирии пополнился 11-м депутатом

В состав комитета Госсобрания РБ по государственному строительству и местному самоуправлению ввели депутата Курултая РБ седьмого созыва Ильшата Музафарова.

Источник: Башинформ

Соответствующее постановление подписал и. о. председателя республиканского парламента Илшат Тажитдинов.

Из документа следует, что состав комитета теперь состоит из 11 депутатов.

Постоянный комитет занимается разработкой и предварительным рассмотрением проектов законов республики, подготовкой заключений по ним, контролем за исполнением законов, участием в парламентских расследованиях и анализом реализации законодательства.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе назначат выборы депутатов городского совета шестого созыва.