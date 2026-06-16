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Президент Белоруссии сравнил посредничество с работой между жерновами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится выступать посредником в международных переговорах и в целом негативно относится к такой роли.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не стремится выступать посредником в международных переговорах и в целом негативно относится к такой роли. Об этом он рассказал в интервью телеканалу AI Arabiya English.

По словам Лукашенко, посредник оказывается «между жерновами» и рискует попасть под давление всех сторон. Он отметил, что Белоруссия не располагает ресурсами, которыми обладают крупные мировые игроки, претендующие на подобную роль.

Белорусский лидер также заявил, что никогда не испытывал интереса к посредническим миссиям. В качестве примера он привел период обострения отношений между Минском и западными странами.

Как рассказал Лукашенко, тогда различные стороны предлагали свои услуги для урегулирования ситуации. Однако белорусские власти предпочли отказаться от посредников и пытаться решать вопросы напрямую.

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