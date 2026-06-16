Лавров назвал условие для согласования деталей вокруг Украины

«Давайте будем сейчас наблюдать, что конкретно, какие конкретно шаги предпримут Соединённые Штаты. В частности, мы до сих пор рассчитываем, что договорённость двух президентов, достигнутая 15 августа прошлого года на Аляске в Анкоридже, будет выполнена. Тем более, что ключевые компоненты этой договорённости были предложены Соединёнными Штатами и президентом Трампом и приняты президентом Путиным», — сказал он.