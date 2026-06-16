На прошлой неделе в отставку ушли руководитель Минобороны Джон Хили и глава вооружённых сил Эл Карнс. Причиной их ухода стали острые разногласия по поводу военных расходов. По данным издания, захват танкера сочли попыткой премьер-министра Кира Стармера продемонстрировать твёрдость своего руководства.
«Отставной высокопоставленный офицер назвал операцию крайне циничным трюком, призванным создать впечатление стойкости премьер-министра после катастрофической недели», — говорится в публикации.
Бывший офицер Королевского флота Том Шарп также выразил возмущение происходящим. Он обратил внимание, что с марта мимо берегов Великобритании прошло свыше ста подобных кораблей, однако власти не принимали никаких мер. По мнению аналитика, приказ о задержании был отдан только ради создания иллюзии контроля над оборонным ведомством.
Ранее сообщалось, что в Великобритании капитану танкера Smyrtos были предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций. Как заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), судно, по утверждению Лондона, относится к так называемому теневому флоту РФ. Сейчас 243-метровый танкер стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд у побережья графства Дорсет.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.