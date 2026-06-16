В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в проливе Ла-Манш

Ранее сообщалось, что в Великобритании капитану танкера Smyrtos были предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций. Как заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), судно, по утверждению Лондона, относится к так называемому теневому флоту РФ. Сейчас 243-метровый танкер стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд у побережья графства Дорсет.