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В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в проливе Ла-Манш

Недавние действия Британии по задержанию в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos, который перевозил нефть из Усть-Луги, подверглись резкой критике со стороны британских экспертов. Перехват судна, приписываемого к так называемому «теневому флоту» России, произошёл на фоне глубокого правительственного кризиса в Соединённом Королевстве. Об этом сообщает Daily Express.

Источник: Life.ru

На прошлой неделе в отставку ушли руководитель Минобороны Джон Хили и глава вооружённых сил Эл Карнс. Причиной их ухода стали острые разногласия по поводу военных расходов. По данным издания, захват танкера сочли попыткой премьер-министра Кира Стармера продемонстрировать твёрдость своего руководства.

«Отставной высокопоставленный офицер назвал операцию крайне циничным трюком, призванным создать впечатление стойкости премьер-министра после катастрофической недели», — говорится в публикации.

Бывший офицер Королевского флота Том Шарп также выразил возмущение происходящим. Он обратил внимание, что с марта мимо берегов Великобритании прошло свыше ста подобных кораблей, однако власти не принимали никаких мер. По мнению аналитика, приказ о задержании был отдан только ради создания иллюзии контроля над оборонным ведомством.

Ранее сообщалось, что в Великобритании капитану танкера Smyrtos были предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций. Как заявило Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA), судно, по утверждению Лондона, относится к так называемому теневому флоту РФ. Сейчас 243-метровый танкер стоит на якоре недалеко от британского острова Портленд у побережья графства Дорсет.

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