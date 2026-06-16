Нидерланды проводят испытания проекта лагеря для российских военнопленных, который предполагается использовать в случае крупного военного конфликта. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad. В российском посольстве в Гааге заявили, что речь идет об отработке сценария размещения на территории страны лагеря для захваченных российских военнослужащих.
По данным издания, учения проходят на этой неделе на военном полигоне Марнехёйзен. Там проверяют работу нового проекта объекта, рассчитанного на размещение до 2000 военнопленных. Предполагается, что лагерь будет включать жилые помещения, а также необходимую инфраструктуру для охраны и содержания людей.
В российской дипмиссии сообщили, что в рамках сценария рассматривается строительство бараков и создание системы охраны вдали от линии боевого соприкосновения. В посольстве расценили подобные планы как очередной шаг в череде антироссийских инициатив нидерландских властей.
Дипломаты также заявили, что подобные идеи стали для Нидерландов привычной практикой. В посольстве выразили мнение, что антироссийская политика Гааги приобретает все более жесткие формы и способствует дальнейшему росту напряженности в отношениях.
Комментируя публикацию о лагере, в российской дипмиссии напомнили об исторической роли СССР в освобождении лагерей на территории Европы во время Второй мировой войны. Кроме того, представители посольства выступили с предупреждением о последствиях возможной эскалации конфликта между Россией и европейскими странами.
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