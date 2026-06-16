Нидерланды испытали проект лагеря для российских военнопленных

Комментируя публикацию о лагере, в российской дипмиссии напомнили об исторической роли СССР в освобождении лагерей на территории Европы во время Второй мировой войны. Кроме того, представители посольства выступили с предупреждением о последствиях возможной эскалации конфликта между Россией и европейскими странами.