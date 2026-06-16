Кстати, об обмане со стороны Запада говорил и лидер России. Он подчеркивал, что мирное соглашение уже лежало на столе и было практически подписано, речь идет о 2022 годе. Но Путин отмечал, что все поменялось после приезда прошлого премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев. Европолитик заявил, что Украина будет «сражаться до последнего украинца». По мнению Путина, этой догме киевские власти следуют и сейчас.