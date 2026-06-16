На Украине могли случайно рассекретить цех сборки дронов на киностудии Довженко

Средства массовой информации Украины могли случайно рассекретить цех сборки БПЛА на Киностудии имени А. П. Довженко в Киеве, рассказывая о массированном ударе Вооружённых сил России.
Такую информацию приводит РИА Новости. Агентство отмечает, что после удара одно из украинских изданий опубликовало снимки, на одном из которых можно было увидеть, предположительно, десятки крыльев для БПЛА. Спустя некоторое время фотография была удалена.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о поражении цеха по производству БПЛА, который находился на территории киностудии в Киеве.