Патрушев: в российские порты регулярно приходят заминированные суда

«Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», — сказал господин Патрушев в разговоре с «Российской газетой». По его словам, так суда фактически превращаются в плавучие мины.