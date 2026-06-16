Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев: в российские порты регулярно приходят заминированные суда

В порты России регулярно приходят торговые суда с магнитными минами, прикрепленными ко днищу, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В порты России регулярно приходят торговые суда с магнитными минами, прикрепленными ко днищу, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», — сказал господин Патрушев в разговоре с «Российской газетой». По его словам, так суда фактически превращаются в плавучие мины.

В интервью газете Николай Патрушев также заявил о необходимости обеспечить боевую готовность российского флота, так как западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ РФ. Судам ВМФ стоит самим «оказываться под носом у вероятного противника», добавил он.

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше