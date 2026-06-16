Первый южнокорейский истребитель KF-21 прошел тесты на безопасность полетов

Первая партия будет поставлена ВВС во второй половине этого года. Всего Южная Корея планирует оснастить войска 120 единицами KF-21 к 2032 году. При этом к 2028 году планируется постановка на вооружение 40 самолетов первоначального выпуска. Далее будут поставлены еще 80 самолетов класса «воздух-земля» и «воздух-корабль».