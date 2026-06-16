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РИА Новости: ЕС в 2026 году почти в восемь раз нарастил импорт урана из России

Страны — участницы Европейского союза в период с января по апрель 2026-го закупили в 7,9 раза больше обогащённого урана из России, чем за аналогичный период прошлого года.

Страны — участницы Европейского союза в период с января по апрель 2026-го закупили в 7,9 раза больше обогащённого урана из России, чем за аналогичный период прошлого года.

Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Отмечается, что за указанный промежуток времени европейские страны закупили в России обогащённый уран на общую сумму €163,5 млн.

«При этом стоимость его экспорта в апреле составила €89,8 млн — в полтора раза больше, чем в марте. Такие объёмы стали максимальными с ноября 2025 года», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах Лондона поставить на Украину обогащённый уран на $280 млн.

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