Депутаты Железногорска заслушали отчет Главы города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 15 июня прошло заседание 9-й сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
На сессии Глава города Дмитрий Чернятин представил депутатам отчет о своей деятельности и работе Администрации за 2025 год.
В 2025 году на реализацию муниципальных программ было запланировано 5 630,9 миллиона рублей. Фактически было выделено 5 496,3 миллиона рублей (97,6%), из которых 2 568,6 миллиона рублей (46,7%) составили средства краевого и федерального бюджетов. Доля бюджетных расходов ЗАТО на эти программы составила 94,9%. По результатам оценки, 12 программ были признаны высокоэффективными, а 4 — эффективными.
В течение 2025 года Глава и Администрация города Железногорска получили 86 запросов от депутатов Совета депутатов ЗАТО город Железногорск. Из них 72 касались вопросов дорожного хозяйства, транспорта, ЖКХ, благоустройства, имущества и других сфер. Остальные 14 запросов были инициированы постоянными комиссиями Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. На все запросы были подготовлены ответы.
В части исполнения протокольного решения 48-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва по использованию экономии бюджетных средств и (или) получения дополнительных доходов в 2025 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 2025 году были исполнены «наказы» депутатов на общую сумму более 7,3 миллиона рублей.
Полный текст отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности и работы Администрации ЗАТО г. Железногорск за 2025 год, а также о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, можно ознакомиться по ссылке: gorsovet-26.ru/activity/sessions/