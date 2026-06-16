Депутаты Железногорска заслушали отчет Главы города

Полный текст отчета Главы ЗАТО г. Железногорск о результатах его деятельности и работы Администрации ЗАТО г. Железногорск за 2025 год, а также о решении вопросов, поставленных Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск, можно ознакомиться по ссылке: gorsovet-26.ru/activity/sessions/