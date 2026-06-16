Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине обернётся войной с НАТО

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне ради её предотвращения. На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым он сказал, что Минск усиливает оборонные возможности, чтобы не допустить вооружённого конфликта. По словам белорусского лидера, в этом он видит отличие подхода Белоруссии от политики США.