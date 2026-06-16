20 лет под санкциями: какие ограничения вводили США против Беларуси

Примечательно, что в том же 2020 году Дональд Трамп назвал президентские выборы в США однокоренным словом «мошенничество» (fraud). Однако это не было отражено в указах Джо Байдена. Протесты и беспорядки в США, которые в январе 2021 года, жестко подавили силовые структуры, тоже не стали основанием для санкций. Все по закону Джимми Картера: можно лезть в чужие дела, но не в свои собственные.