20 лет под санкциями: какие ограничения вводили США против Беларуси

Вашингтон два десятка лет назад официально признал, что внутренние дела страны в тысячах миль от него — это его собственные дела. Это подтверждает документ, опубликованный Белым домом в мае нынешнего года.
Есть дело до всего
В нем напоминается, что 16 июня 2006 года президент США Джордж Буш — младший подписал указ № 13405 о санкциях против Беларуси. Интересно, что такое право первые лица Соединенных Штатов получили в 1977 году. Тогда президент Джимми Картер подписал федеральный закон (акт) «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» (The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Акт гласит, что президент США своим личным решением вправе объявить, что есть «чрезвычайная угроза» нацбезопасности, международной политике или экономике страны. Причем эта угроза полностью или в своей основной части исходит из-за рубежа. Эта норма вполне легально, с точки зрения американских законов, позволяет Штатам вмешиваться во внутренние дела других стран.
Белый дом в нынешнем майском документе констатирует, что два десятка лет назад Вашингтону не понравились «действия и политика определенных членов правительства Беларуси и других лиц». Они, как считают в США, «подорвали демократические процессы» в республике. Выразилось это в проведении «фундаментально недемократических» выборов в марте 2006 года.
Далее упоминается об указе Джо Байдена № 14038, который тот подписал в августе 2021 года. Были расширены санкции против Беларуси. На этот раз обоснованием стало то, что выборы 2020 года в республике посчитали «мошенническими» (fraudulent).
Примечательно, что в том же 2020 году Дональд Трамп назвал президентские выборы в США однокоренным словом «мошенничество» (fraud). Однако это не было отражено в указах Джо Байдена. Протесты и беспорядки в США, которые в январе 2021 года, жестко подавили силовые структуры, тоже не стали основанием для санкций. Все по закону Джимми Картера: можно лезть в чужие дела, но не в свои собственные.
Еще один год
«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное указом 13405», — официально постановил президент США Дональд Трамп 21 мая 2026 года.
Словосочетание «чрезвычайное положение» в американской практике используется не совсем в таком значении, как у нас. Очень часто именно так Белый дом называет санкции или иные недружественные меры против другой страны. К примеру, «чрезвычайное положение», введенное в отношении Ирана в 1979 году Джимми Картером, действует до сих пор.
Но вернемся к Беларуси. В распоряжении Трампа от 21 мая 2026 года вновь сказано об «определенных членах правительства Беларуси и других лицах». Они, как считают в Вашингтоне, представляют «чрезвычайную угрозу национальным интересам и международной политике Соединенных Штатов».
Кто составляет списки
Особенность санкционных указов Буша и Байдена против Беларуси в том, что сами эти документы не обязательно содержат имена людей и названия организаций, против которых вводятся санкции.
Имена есть только в приложении к документу Буша. Там указаны десять человек, среди которых, например, президент Беларуси Александр Лукашенко, вице-премьер Наталья Петкевич (тогда она была заместителем главы Администрации президента), Виктор Голованов (на тот момент — министр юстиции), Александр Зимовский (тогда — руководитель Белтелерадиокомпании), Лидия Ермошина (в то время — председатель ЦИК) и другие.
В целом же указы, как правило, только задают рамку и дают полномочия министру финансов (секретарю Казначейства) после консультаций с госсекретарем США (должность аналогична главе МИД) определять, кто конкретно «нарушил демократические права» и так далее.
Департамент казначейства (Минфин) публикует уже конкретные списки физлиц и организаций. Перечни могут меняться чаще, чем издаются указы президентов. Кроме того, Минфин США вправе выпускать генеральные лицензии. Это документы, которые временно или на неопределенный срок приостанавливают те или иные меры.
Против кого санкции
Основная суть санкций в том, что США запрещают транзакции от или в пользу людей либо организаций. Другой тип ограничений — арест собственности и заморозка счетов. Такие меры изначально ввел Вашингтон относительно Беларуси.
Списки компаний и физлиц за эти годы неоднократно менялись. Если изначально, как сказано выше, к указу президента США был приложен перечень из десяти имен, то сейчас в списки входят 146 человек, а также 108 компаний и организаций. В списки попадали даже несколько воздушных судов. Кроме того, там есть юрлица, зарегистрированные в Турции, Китае, Германии, России, Латвии и других странах. Как правило, это дочерние структуры белорусских компаний.
В 2021—2026 годах Минфин США принял восемь генеральных лицензий, которые приостанавливали ограничения по отдельным позициям. По данным сайта американского Минфина, сейчас действуют две такие лицензии о приостановке санкций в отношении самолетов для перевозки первых лиц государства, а также против Белинвестбанка и аффилированных юрлиц.
Истек срок действия четырех лицензий. Они касались, в том числе, Новополоцкого НПЗ (ОАО «Нафтан»), госконцерна «Белнефтехим» и его юрлица в США, а также Белорусского металлургического завода, ООО «Табак-Инвест» (производство сигарет и сеть магазинов «Корона»).
При этом на сайте американского Минфина еще две лицензии помечены как «архивированные». Это документы о снятии санкций с «Белавиа», с «Беларуськалия» и связанных с ним компаний.
Важно понимать, что некоторое время американские санкции означали только запрет на въезд в Америку конкретных лиц, блокировку счетов и арест имущества. Однако с 2022 года Штаты ввели более глобальные ограничения. Во-первых, это заградительные пошлины на товары из России и Беларуси — 32,3%. Их ввели отдельным законом с красноречивым названием «О приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью» (Act Suspending Normal Trade Relations with Russia and Belarus).
Во-вторых, был запрещен экспорт в Беларусь военного оборудования (равно как и продажа военных технологий), а также продукции двойного назначения, товаров из определенного списка (электротовары, инструменты, оборудование для пищепрома и другое), предметов роскоши.
При этом отдельные компании все же могут получить право на такие поставки в Беларусь, если запросят у властей США специальные разрешения.
Что дали санкции США
Самое важное в двадцатилетней истории санкций в том, что меры Штатов не нанесли серьезного урона белорусской экономике. Как отметил в 2024 году первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, в целом «потерянные» объемы экспорта на рынки стран Запада (не только США) и даже Украины не просто компенсированы, а существенно превышены.
«Полностью восстановлены физические объемы поставок основных конъюнктурных товаров», — подчеркнул тогда первый вице-премьер.
Более того, в условиях санкций не руководство Беларуси ездит на переговоры в США, а наоборот — американские делегации приезжают в Минск, чтобы о чем-то договориться.
С 2019 по 2026 годы было уже семь таких визитов. Периодически ведутся и телефонные переговоры. Например, в августе прошлого года президенты Беларуси и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп поговорили по телефону.
В 2020 году Трамп направлял Лукашенко поздравление с Днем Независимости и заверил, что США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси.
Назвав, белорусскую власть «чрезвычайной угрозой» для США, Вашингтон отправляет на переговоры в Минск своих эмиссаров и передает в подарок президенту Беларуси Александру Лукашенко сувенирные запонки от американского президента Дональда Трампа.