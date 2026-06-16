Сирены звучат в Челнах и Зеленодольске во время ракетной опасности

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Сирены зазвучали и в Зеленодольске.
О введении режима ракетной опасности в республике 16 июня в 06:25 сообщила РСЧС.
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