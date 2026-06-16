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Сирены звучат в Челнах и Зеленодольске во время ракетной опасности

В Набережных Челнах заработали сирены после объявления режима ракетной опасности в Татарстане.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующие видео появились в соцсетях.

Сирены зазвучали и в Зеленодольске.

О введении режима ракетной опасности в республике 16 июня в 06:25 сообщила РСЧС.

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