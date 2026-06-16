Профессор из США назвал поражение Украины неизбежным по одной причине

По словам политолога, ключевая проблема для Киева заключается не только в боевых действиях, но и в ограниченных возможностях его западных союзников. Он отметил, что США постепенно отходят от активной поддержки Украины, тогда как европейские государства, по его оценке, не располагают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно взять на себя прежний объем военной и финансовой помощи.