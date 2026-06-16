Европейские страны не смогут долго компенсировать Украине сокращение американской помощи, поэтому Россия в конечном итоге добьется победы в конфликте. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире одного из YouTube-каналов.
По словам политолога, ключевая проблема для Киева заключается не только в боевых действиях, но и в ограниченных возможностях его западных союзников. Он отметил, что США постепенно отходят от активной поддержки Украины, тогда как европейские государства, по его оценке, не располагают достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно взять на себя прежний объем военной и финансовой помощи.
В качестве примера Миршаймер привел ситуацию в крупнейших экономиках Европы. По его мнению, Великобритания, Германия и Франция сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, что ограничивает их возможности по дальнейшему финансированию Киева и поставкам вооружений.
На этом фоне профессор заявил, что европейские страны не смогут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Именно поэтому, подчеркнул он, Россия, как он считает, в итоге одержит победу в конфликте.
Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия Украине не способны изменить ход боевых действий и лишь увеличивают продолжительность конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что грузы с вооружением для Киева Россия рассматривает как законные цели.
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