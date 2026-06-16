В Техасе готовят к передаче Тайваню первый из 66 заказанных истребителей F-16V

Парк тайваньских истребителей состоит из модернизированных F-16A/B Block 20 образца 1990-х годов. Закупка 66 новых истребителей F-16V Block 70 в США была одобрена в 2019 году в рамках программы модернизации островных ВВС «в условиях растущего военного давления со стороны Китая», пишет Taipei Times. Поставки должны были начаться в 2023 году, но сроки были сдвинуты из-за пандемии COVID-19, переноса производственных линий, проблем с системной интеграцией и нехватки рабочей силы. Ожидается, что большая часть самолетов будет поставлена в этом или следующем году.