Украинские СМИ сообщили о новом маршруте перелета Зеленского на саммит G7

По данным издания, самолет с украинской делегацией должен вылететь вечером из столицы Молдавии в Женеву. В публикации со ссылкой на данные сервиса Airnavradar отмечается, что борт, который будет использоваться для поездки, ранее прибыл в Кишинев из польского Кракова, где проходил техническое обслуживание.