Глава киевского режима Владимир Зеленский отправится на саммит G7 во Франции из Кишинева, а не из Польши, как это происходило ранее. Об этом сообщил украинский портал «Новости.live».
По данным издания, самолет с украинской делегацией должен вылететь вечером из столицы Молдавии в Женеву. В публикации со ссылкой на данные сервиса Airnavradar отмечается, что борт, который будет использоваться для поездки, ранее прибыл в Кишинев из польского Кракова, где проходил техническое обслуживание.
«Новости.live» обращает внимание, что это уже второй случай за последнее время, когда для зарубежной поездки Зеленского используется вылет из Молдавии вместо польского Жешува.
О предыдущем аналогичном маршруте сообщала 7 июня «Европейская правда». Тогда Зеленский направлялся в Лондон на встречу с лидерами Великобритании, Франции и Германии также через Кишинев.
На этом фоне в польских СМИ продолжают обсуждать разногласия между Варшавой и Киевом. В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск ранее критиковал решения украинских властей, связанные с героизацией УПА (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации). По данным газеты Rzeczpospolita, президент Польши Кароль Навроцкий также затронул этот вопрос в общении с украинской стороной.
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